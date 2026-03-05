  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٩:٣٦ ص

حضور حاشد لأهالي مدينة جوجرانوالا الباكستانية لتقديم واجب العزاء والدعاء لروح قائد الثورة الإسلامية

شهدت مدينة جوجرانوالا حشودا غفيرة لأهالي لتقديم واجب العزاء والدعاء لروح قائد الثورة الإسلامية الراحل

