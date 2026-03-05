https://ar.mehrnews.com/news/1968920/ ٠٥/٠٣/٢٠٢٦، ٩:٣٦ ص رمز الخبر 1968920 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٠٥/٠٣/٢٠٢٦، ٩:٣٦ ص حضور حاشد لأهالي مدينة جوجرانوالا الباكستانية لتقديم واجب العزاء والدعاء لروح قائد الثورة الإسلامية شهدت مدينة جوجرانوالا حشودا غفيرة لأهالي لتقديم واجب العزاء والدعاء لروح قائد الثورة الإسلامية الراحل رمز الخبر 1968920 کپی شد محتوى ذات صلة عضو مجلس خبراء القيادة: قريبون من انتخاب قائد جديد للثورة الاسلامية بيان آية الله السيستاني بشأن استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وزير الخارجية الاوزبكي يعزي باستشهاد الامام الخامنئي سمات السيد علي الخامنئي جوجرانوالا باكستان
تعليقك