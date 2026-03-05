  1. إيران
العدو الصهيوالامريكي يستهدف مدرستين في مدينة برند

استهدف العدو الصهيوالامريكي اليوم الخميس مدرستان في مدينة برند، جنوب العاصمة طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استهدفت صواريخ أمريكية وصهيونية اليوم الخميس مدرستين في مدينة برند الجديدة في جنوب طهران.

تشير الملاحظات الميدانية إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية القريبة من هاتين المدرستين.

