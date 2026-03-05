العدو الصهيوالامريكي يستهدف مدرستين في مدينة برند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، استهدفت صواريخ أمريكية وصهيونية اليوم الخميس مدرستين في مدينة برند الجديدة في جنوب طهران.

تشير الملاحظات الميدانية إلى تضرر عدد من الوحدات السكنية القريبة من هاتين المدرستين.

/انتهى/