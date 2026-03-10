1800 عالم دين وشيخ من محافظة كردستان يبايعون قائد الثورة الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بياناً من علماء الدين والمشايخ الكرد باركوا تولي آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله) لقيادة الثورة.

وجاء في البيان: إن رجال الدين في كردستان ومع نهاية الخضوع للإرادة الإلهية ومع الإدراك التام لمكانة ولاية الفقيه الرفيعة في قيادة الأمة الإسلامية، نبارك تولي آية الله سيد مجتبى الخامنئي كقائد للثورة الإسلامية.

وتابع البيان: إننا رجال الدين والمشايخ نؤكد امتثالنا التام لأوامر قائد الثورة، ونؤكد جهوزيتنا للدعم والمساعدة في تحقيق أهداف الثورة والنظام الإٍسلامي وتقوية جبهة المقاومة مقابل تهديدات الأعداء.

