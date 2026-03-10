  1. إيران
  2. السياسة
١٠‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٥:٠٢ م

1800 عالم دين وشيخ من محافظة كردستان يبايعون قائد الثورة الجديد

1800 عالم دين وشيخ من محافظة كردستان يبايعون قائد الثورة الجديد

أصدر جمعٌ من علماء الدين والمشايخ في محافظة كردستان بياناً يهنئون فيه تولي آية اله مجتبى الخامنئي لقيادة الثورة خلفاً لوالده الشهيد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بياناً من علماء الدين والمشايخ الكرد باركوا تولي آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله) لقيادة الثورة.

وجاء في البيان: إن رجال الدين في كردستان ومع نهاية الخضوع للإرادة الإلهية ومع الإدراك التام لمكانة ولاية الفقيه الرفيعة في قيادة الأمة الإسلامية، نبارك تولي آية الله سيد مجتبى الخامنئي كقائد للثورة الإسلامية.

وتابع البيان: إننا رجال الدين والمشايخ نؤكد امتثالنا التام لأوامر قائد الثورة، ونؤكد جهوزيتنا للدعم والمساعدة في تحقيق أهداف الثورة والنظام الإٍسلامي وتقوية جبهة المقاومة مقابل تهديدات الأعداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1969100

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات