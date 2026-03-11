فيديو والصور...اقامة مراسم تشييع شهداء حرب رمضان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم تشييع شهداء حرب رمضان المفروضة، ولا سيما شهداء القوات المسلحة، أُقيمت اليوم الأربعاء في طهران، انطلاقاً من ميدان الثورة الإسلامية باتجاه معراج الشهداء، بحضور جموع غفيرة من أبناء الوطن الصائمين والممتنين.

وبحسب هذا التقرير، فإن جثامين الفريق سيد عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة، والأميرال علي شمخاني، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة وأمين مجلس الدفاع، واللواء محمد شيرازي، رئيس المكتب العسكري للقائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق عزيز ناصر زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، والفريق محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، من بين الشهداء حيث يتجهون إلى معراج الشهداء في طهران وسط تحية الأمة الإسلامية الحارة.

صور من توابيت الشهداء الاطفال اثر قصف جوي اسرائيلي - صهيوني