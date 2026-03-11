الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئي بانتخاب قائد جديد للجمهورية الاسلامية في ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن الامين العام لمنظمة شنغهاي، كتب في برقية التهنئة الى سماحة اية الله مجتبى الخامنئي : انني اتقدم، نيابة عن الامانة العامة لمنظمة شنغهاي، بالتهنئة لمناسبة تعيين سماحتكم قائدا اعلى للجمهورية الاسلامية في ايران.

وكتب "ياركومبايوف" الى قائد الثورة الاسلامية ايضا : ان منظمة شنغهاي للتعاون لطالما اكدت على احترام حرية الشعوب في تحديد مسيرة نموها.

واكمل الامين العام لمنظمة شنغهاي : ان مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الاراضي والمساواة والمصالح المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتجنب التهديد باستخدام القوة، كل ذلك يأتي ضمن اسس التنمية المستدامة على صعيد العلاقات الدولية.