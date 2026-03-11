  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
١١‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٦:٢٧ م

الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئي بانتخاب قائد جديد للجمهورية الاسلامية في ايران

الامين العام لمنظمة شنغهاي يهنئي بانتخاب قائد جديد للجمهورية الاسلامية في ايران

ابرق الامين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون "نورلان ياركومبايوف" بالتهنئة الى "اية الله السيد مجتبى خامنئي"، لمناسبة انتخاب سماحته قائدا جديدا للجمهورية الاسلامية في ايران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، بأن الامين العام لمنظمة شنغهاي، كتب في برقية التهنئة الى سماحة اية الله مجتبى الخامنئي : انني اتقدم، نيابة عن الامانة العامة لمنظمة شنغهاي، بالتهنئة لمناسبة تعيين سماحتكم قائدا اعلى للجمهورية الاسلامية في ايران.

وكتب "ياركومبايوف" الى قائد الثورة الاسلامية ايضا : ان منظمة شنغهاي للتعاون لطالما اكدت على احترام حرية الشعوب في تحديد مسيرة نموها.

واكمل الامين العام لمنظمة شنغهاي : ان مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الاراضي والمساواة والمصالح المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتجنب التهديد باستخدام القوة، كل ذلك يأتي ضمن اسس التنمية المستدامة على صعيد العلاقات الدولية.

رمز الخبر 1969135

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات