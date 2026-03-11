الرئيس الايراني يعلن شروط إنهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس مسعود بزشكيان على شبكة إكس: خلال تواصلي مع رئيسي روسيا وباكستان، وأثناء إعلاني التزام الجمهورية الإسلامية بالسلام والاستقرار في المنطقة، أكدتُ أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي بدأت بعدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هو الاعتراف بحقوق إيران غير القابلة للتصرف، ودفع التعويضات، وفرض التزام دولي صارم بعدم الاعتداء مجددا.