"حزب الله" يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية في حيفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال البيان، إن "الهجوم وقع عند الساعة 04:10 فجر الخميس، حيث أُطلقت صلية من الصواريخ النوعية باتجاه القاعدة"، مضيفا أن العملية جاءت رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي ليلة 2 مارس/آذار، أُطلقت عدة صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وتبنت حركة "حزب الله" المسؤولية عن ذلك، وردًا على ذلك بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات مكثفة على مناطق سكنية في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

