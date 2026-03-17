وزير الخارجية الايراني والامين العام للامم المتحدة يناقشان تطورات الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجرى وزير الخارجية السيد عباس عراقجي مساء امس الاثنين اتصالا هاتفيا مع الامين العام للأمم المتحدة ناقشا الجانبان من خلاله احدث التطورات في المنطقة واستمرار عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على ايران ولبنان.

واعتبر عراقجي العدوان الصهيو الامريكي على ايران انتهاكا صارخا لمبادئ الامم المتحدة ووميثاقها، مؤكدا على مسؤولية الامم المتحدة وامين عامها في ادانة هذا العدوان بشكل واضح وصارم ومساءلة المعتدين وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ودعا المجتمع الدولي للإنتباه الى المصدر الرئيسي لإنعدام الأمن المفروض على مضيق هرمز، اى العدوان الصهيوالامريكي وقال: الوضع الحالي في مضيق هرمز ناتج عن عدوان امريكا والکیان الصهیونی وعلی کل من یهمه یجب ادانة المعتدين ومطالبتهم بوقف اطلاق النار على الشعب الايراني.

كما أدان وزير الخارجية الايراني عدوان الكيان الصهيوني الغاشم ضد لبنان وقتل مئات المواطنين الابرياء، وشدد: استمرار التساهل والتسامح مع انتهاکات الكيان الصهيوني المجرمة ضد فلسطين ودول المنطقة، لن يؤدي الى توسيع نطاق اعتداءات هذا الكيان وانعدام الامن في المنطقة.

وبدوره، اعرب الامين العام للأمم المتحدة في هذا الاتصال، عن وجهات نظره بشأن التطورات في منطقة الخيلج الفارسي والشرق الأوسط وامن الملاحة.

/انتهى/