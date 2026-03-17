  1. إيران
  2. السياسة
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٧:٤٣ م

تنفيذ الموجة 59 من عمليات "الوعد الصادق 4" باطلاق صواريخ "الحاج قاسم"

تم تنفيذ الموجة 59 من عمليات "الوعد الصادق 4" ضد اهداف في بيت شميش وتل ابيب والقدس المحتلة وقواعد الجيش الاميركي الارهابي في "العديد" و"علي السالم" و"الفجيرة" و"الشيخ عيسى" و"اربيل".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري: تم وبنجاح تام بعون الله تعالى، تنفيذ الموجة 59 من عمليات "الوعد الصادق 4" بالنداء المبارك "يا حيدر الكرار" تقديما لشهداء القوة الجوفضائية ، ضد اهداف في بيت شميش وتل تبيب والقدس المحتلة وقواعد الجيش الاميركي الارهابي في "العديد" و"علي السالم" و"الفجيرة" و"الشيخ عيسى" و"اربيل"، بصواريخ "قدر" و"عماد" و"فتاح" و"الحاج قاسم" الدقيقة جدا وطائرات مسيرة انقضاضية ، بصورة عمليات محورية التاثير.

واضاف: بدات مرحلة جديدة من الضربات المؤثرة والقاتلة في انحاء المنطقة ضد العدو الاميركي الصهيوني وسيتم كسر عظام الاستكبار في الشوارع وساحات المعارك.

رمز الخبر 1969324

