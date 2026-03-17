مجلس تنسيق الاعلان الإسلامي يدعو الشعب الى مواصلة حضوره الملحمي في الساحات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان له، دعا المجلس، الشعب الايراني الشريف والمؤمن إلى الخروج في مسيرات واسعة اعتبارًا من الساعة الخامسة عصر اليوم، لتجسيد حضورهم ووعيهم، والتعبير عن إدانتهم للعدوان والجرائم التي يرتكبها العدو الصهيو‑الأمريكي ضد الجمهورية الاسلامية، وإحباط مؤامرات العملاء والعناصر المرتبطة بالعدو الخارجية.

وأضاف البيان، أن مشاركة العائلات، والمؤسسات والفعاليات من مختلف شرائح المجتمع، شبابا ونساءا في هذه الفعالية ستجسّد مظهرًا من مظاهر الوحدة الوطنية السامية، والإيمان، وحب الوطن، والوعي، وحسن إدراك المرحلة.