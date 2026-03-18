قالیباف: لاعبات كرة القدم لم يستسلمن لإغراءات وترهيب المعادين لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك في تدوينة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي عبر منصة "اكس"،مضيفا: لاعبات ايران لمنتخب كرة القدم والكادر الفني، هن بنات هذه الارض وشعبها، وسوف يستقبلهن الشعب الايراني بكل فخر واعتزاز.

وختم قاليباف، كاتبا: ان فتيات ايران لكرة القدم، وعلى الرغم من خُبث اعداء هذا البلد،احبطن آمال الاعداء ولم يستسلمن لإغراءات وترهيب المعادين لإيران وبكل افتخار سيعُدن الى وطنهن الابدي ايران.

والجدير بالذكر ان حضور المنتخب الايراني لكرة القدم للسيدات ومشاركته في كأس اسيا لكرة القدم للسيدات في أستراليا ، تزامن مع بدء الحرب الصهيو-امريكية المفروضة على ايران.

وقام العدو باقتناص الفرصة من هذا الوضع لشن حرب نفسية واعلامية واسعة، مقدما اقتراحات واغراءات لسبعة اعضاء من المنتخب الايراني للسيدات كي يقبلن باللجوء الممنوح لهن في استراليا والبقاء فيها.

بدأت هذه المسألة عبر مخططات سابقة للعدو وايضا الجماعات المناهضة للنظام في الخارج، وبتدخل ومتابعة مباشرة من الرئيس الامريكي لتحويل الانظار عن هزيمته في الميدان العسكري وتبريرها.

الا ان ذلك، لم يفلح في اغراء لاعبات كرة القدم الايرانيات ودفْعِهن لقبول اللجوء في استراليا، بل على العكس رفضن كل هذه الاقتراحات و صممن على العودة الى احضان الوطن.