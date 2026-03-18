١٨‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٨:٣٥ ص

الموجة 61 من "الوعد الصادق 4" .. الصواريخ الايرانية تدك اكثر من 100 هدف

اعلن الحرس الثوري انه نفذ فجر اليوم الاربعاء الموجة 61 من عمليات "الوعد الصادق 4" باطلاق صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" و"عماد" و"خيبرشكن" مستهدفة اكثر من هدف عسكري وامني في قلب الاراضي المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: ان "تل ابيب" مركز الاعمال الشريرة للكيان الصهيوني الوحشي صبت عليها النيران في الموجة 61 من عمليات "الوعد الصادق 4" بصواريخ "خرمشهر 4" المتعدد الرؤوس، "قدر" المتعدد الرؤوس، "عماد" و"خيبرشكن" برمز "يا ابا عبد الله الحسين عليه السلام" انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه.

ان صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" في هذه العمليات الصاعقة والشديدة، ونظرا لانهيار منظومة الدفاع المتعدد الطبقات والمتطورة جدا للكيان الصهيوني، انهمرت بدون اي عائق على اكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الاراضي المحتلة.

واستنادا الى المعلومات الميدانية فانه بعد هذا الهجوم السريع للقوة الجوفضائيةللحرس الثوري، انقطع كهرباء قسم من تل ابيب، واصبحت ظروف وعمليات الاغاثة اكثر صعوبة، وتقدر الخسائر الاولية التي تكبدها الكيان الصهيوني في هذا الهجوم باكثر من 230 قتيل وجريح.

رمز الخبر 1969334
جواد ماستری فراهانی

