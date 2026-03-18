الموجة 61 من "الوعد الصادق 4" .. الصواريخ الايرانية تدك اكثر من 100 هدف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: ان "تل ابيب" مركز الاعمال الشريرة للكيان الصهيوني الوحشي صبت عليها النيران في الموجة 61 من عمليات "الوعد الصادق 4" بصواريخ "خرمشهر 4" المتعدد الرؤوس، "قدر" المتعدد الرؤوس، "عماد" و"خيبرشكن" برمز "يا ابا عبد الله الحسين عليه السلام" انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه.



ان صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" في هذه العمليات الصاعقة والشديدة، ونظرا لانهيار منظومة الدفاع المتعدد الطبقات والمتطورة جدا للكيان الصهيوني، انهمرت بدون اي عائق على اكثر من 100 هدف عسكري وأمني في قلب الاراضي المحتلة.



واستنادا الى المعلومات الميدانية فانه بعد هذا الهجوم السريع للقوة الجوفضائيةللحرس الثوري، انقطع كهرباء قسم من تل ابيب، واصبحت ظروف وعمليات الاغاثة اكثر صعوبة، وتقدر الخسائر الاولية التي تكبدها الكيان الصهيوني في هذا الهجوم باكثر من 230 قتيل وجريح.



نحن المنتقمون



