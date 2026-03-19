١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٧ ص

وکالة مهر للأنباء تعزي قناة المنار في استشهاد مدير برامجها السياسية محمد شري

وکالة مهر للأنباء تعزي قناة المنار في استشهاد مدير برامجها السياسية محمد شري

تقدم قسم اللغة العربية في وكالة مهر للأنباء بأحر التعازي لقناة المقاومة قناة المنار بإستشهاد مدير برامجها السياسية الأستاذ محمد شري في غارة صهيونية جبانة.

أصدرت وكالة مهر للأنباء رسالة تعزية اعلنت فيها عن تعازيها في استشهاد مدير البرامج السياسية لقناة المنار الاعلامي المقاوم الأستاذ محمد شري في غارة صهيونية جبانة.

وجاء في نص الرسالة:

ترجل فارس الإعلام عن صهوة حصانه بعد رحلة طويلة في ميدان الاعلام قضاها محاربا شجاعا لا ينطق الا بالحق دفاعا عن النهج والخط المقاوم،
ترك الإعلامي الأستاذ محمد شري أثرا كبيرا في المجال الاعلامي وارثا ضخما من اللقاءات والحوارات.

يتقدم قسم اللغة العربية في وكالة مهر للأنباء بأحر التعازي لقناتكم المقاومة قناة المنار بإستشهاد مدير البرامج السياسية وحرمه سائلين المولى عز وجل ان يسكنهما فسيح جنانه.

/انتهى/

رمز الخبر 1969365

