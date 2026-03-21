الموجة ٧٠ من عملية الوعد الصادق4 ضد أكثر من 55 موقعًا للأعداء..ايران توجه بإخلاء رأس الخيمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت إدارة العلاقات العامة بالحرس الثوري الإسلامي: "إن الأصوات المرعبة، وانفجارات النيران، وأعمدة الدخان في أكثر من 55 موقعًا تحتلها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا منذ الدقائق الأولى لبدء "الموجة السبعون" من عملية الوعد الصادق 4، والتي أُقيمت تكريمًا لجهود المستشارين العسكريين الشهداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبترديد "الله أكبر"، تبشر ببداية مختلفة لنظام إقليمي جديد للمسلمين عشية عيد الفطر المبارك."

وفي العمليات المشتركة والفعّالة والشاملة للموجة 70، استُهدفت القواعد الإقليمية الأمريكية الخمس في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، ولا سيما الأسطول البحري الخامس، الذي كان في طريقه لاستكمال عملية التدمير التدريجي، بفعالية من قِبل منظومتي صواريخ قيام وعماد وطائرة مسيّرة هجومية للمرة الألف خلال اليوم والليلة الماضيين.

وقد أدّى تركيز العمليات الهجومية لقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني على منطقتي حيفا وتل أبيب الاستراتيجيتين، وخاصة في مواقع مثل الخضراء وكريات أونو، ومواقع أخرى مثل سافيون وبن عامي، وتدمير أهداف تتجاوز تقديرات العدو بواسطة منظومتي خرمشهر 4 وقدر متعددة الرؤوس، إلى تفاقم الأوضاع المزرية للصهيونيين في الأراضي المحتلة.

ومن الضروري التذكير في هذه المرحلة من الحرب بأن الحرس الثوري الإيراني سيردّ على منبع أي عدوان على أراضيه وسيادته الوطنية، بما يتجاوز الضربات السابقة.

استعدت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني لدخول هذه المرحلة.

تحذير عاجل لإخلاء للمواطنين والمقيمين في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة

أعلن الحرس الثوري الإيراني: "نظراً لاستخدام هذه المنطقة في عمليات تستهدف الجزر الإيرانية، ستكون رأس الخيمة هدفاً في المستقبل القريب. يُرجى من جميع السكان مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن عبر الطرق الموضحة في الصور المرفقة."

لقد وُجهت تحذيرات صريحة ومتكررة لحكامكم بشأن خطورة اتباع هذا المسار والمقامرة بمصير شعبكم، لكنهم اختاروا طريق الطاعة العمياء واتخذوا قرارات لا تمثل إرادة شعبهم، بل تُفرض عليهم من خارج حدودهم، في ظل غياب السيادة الحقيقية. يتحملون المسؤولية الكاملة عن جميع عواقب هذا المسار.

إطلاق صواريخ من إيران على مناطق متفرقة من إسرائيل

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: أُطلقت صواريخ من إيران على منطقة النقب والبحر الميت.

بحسب هذا التقرير، أُطلقت صواريخ على القدس وتل أبيب ووسط إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر إخبارية بدويّ صفارات الإنذار حول البحر الميت وفي عدة مناطق بوسط الأراضي المحتلة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ جنوب منطقة النقب.

وأفاد تقرير آخر بتسجيل إصابة في منطقة جنوب الأراضي المحتلة، يُحظر ذكرها.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أيضاً سقوط شظايا صاروخية في مدينة هرتسليا، ما أدى إلى اندلاع حريق، وقد تم إرسال فرق الإطفاء الصهيونية إلى الموقع.

/انتهى/