تنفيذ الموجة 71 من عملية الوعد الصادق على جسد الكيان الصهيوني المنهك واليائس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قسم العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي في بيان:

الأمة الإيرانية النبيلة؛

مع أطيب التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد النوروز، تشرف جنودكم في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق أولى وابلات الصواريخ في الساعات الأولى من العام الجديد، ضمن الموجة 71 من عملية "الوعد الصادق 4"، بعون الله تعالى وبرمز "يا صاحب الزمان (عليه السلام)"، على جسد الكيان الصهيوني المنهك واليائس، وعلى جيش الإرهاب الأمريكي.

وفي عملية خاطفة ومتواصلة، عقب الموجة السابقة من الهجمات، تعرضت تل أبيب، في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواقع في ريشون لتسيون، لقصف صاروخي مكثف باستخدام منظومة صواريخ عماد فائقة الثقل والدقة، بالإضافة إلى صواريخ قادر الثقيلة متعددة الرؤوس الحربية، وطائرات مسيرة مدمرة.

تم تدمير نقاط أخرى ضمن أهداف الحرس الثوري الجوي، انطلاقاً من قواعد الجيش الإرهابي الأمريكي في علي السالم والخرج وفيكتوريا، للمرة الألف، باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ ثقيلة في عملية تدمير تدريجية.

بعد رصد نقاط ضعف العدو ودراستها وفهمها جيداً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، أدخل قادة الاستخبارات والعمليات في الحرس الثوري تكتيكات هجومية جديدة وأنظمة أكثر حداثة في ساحة المعركة لجولة جديدة من العمليات الموجهة نحو التأثير. ستصبح ساحة المعركة أضيق وأكثر صعوبة على العدو من ذي قبل.

/انتهى/