بيان لمجلس تنسيق الإعلام الإسلامي يدين تصريحات "ترامب" بحق البابا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في البيان الصادر عن مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي أن هذه التصرفات تمثل تصعيدا خطيرا وتكشف عن سلوك متعجرف وغير متوازن بلغ حد الإساءة إلى المقدسات المسيحية، في وقت يشهد فيه العالم دعوات متزايدة للسلام والتعايش بين الشعوب.

وأكد البيان أن الإساءة إلى البابا "ليو الرابع عشر" الذي شدد مرارا على نبذ الحروب وتعزيز ثقافة السلام، تعكس نزعة عدوانية تتعارض مع تعاليم الأديان السماوية، بما فيها المسيحية والإسلام، ومع القيم الأخلاقية المشتركة بين شعوب العالم؛ مضيفا أن أي اعتداء على الرموز الدينية يشكل إهانة لمعتقدات مليارات البشر ويهدد الأسس الأخلاقية للمجتمع الإنساني.

وختم مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي بيانه بدعوة المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحفظ النظام العالمي إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الخطابات التحريضية؛ محذرا من تداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وشدد على ضرورة التصدي لكل ما من شأنه إثارة الفرقة وزعزعة الاستقرار العالمي.

