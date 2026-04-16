السيد الحوثي: العدو الأمريكي اضطر للهدنة مع ايران بعد تكبده خسائر كبيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد السيد الحوثي في خطاب له اليوم الخميس حول آخر التطورات والمستجدات أن العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية لم يكن مبرراً مع ما نتج عنه من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام، وما خلفه من تداعيات على مستوى العالم، بما فيها التداعيات على الوضع الاقتصادي وعلى الاستقرار العالمي ككل.

واستهجن طبيعة المفهوم الأمريكي للتفاوض، القائمة على "لغة الطغيان" التي يستخدمها كوسيلة لانتهاك سيادة البلدان ومصادرة حقوق الشعوب المستقلة، وهو ما أدى إلى فشل الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في باكستان، قائلاً إنه "حينما اتجه الأمريكي إلى المفاوضات اتجه وفق منهجيته القائمة على الغرور والتكبر والطغيان، وعلى أساس إملاء شروطه، ومحاولة الحصول على ما لم يحصل عليه بالعدوان العسكري عن طريق المفاوضات".

واعتبر أن هذه المنهجية التي تتبعها أمريكا لا تسعى للسلام بل لتحقيق مكاسب عسكرية عبر الضغط السياسي ومحاولة فرض شروط تعجيزية حالت دون الوصول إلى أي نتائج منطقية.

وأوضح أن الأعداء اضطروا للهدنة بعد أن تكبدوا الخسائر الكبيرة على مستوى الجنود والقوة البشرية، حيث قُتل وأصيب المئات من الضباط والجنود الأمريكيين، وكذلك الخسائر فيما يتعلق بعتادهم العسكري وتدمير القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، موضحاً أن العدو الصهيوني بذراعيه الأمريكي والإسرائيلي وجد نفسه مجبراً على هذا المسار.

وقال في سياق سرده لخسائر العدو في الحرب إن الأمريكي خسر عشرات الطائرات المتنوعة التي دُمرت أثناء عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، منها طائرات مقاتلة، وطائرات شحن عسكري، وطائرات التزويد بالوقود، وطائرات الإنذار المبكر وإدارة العمليات، وطائرات مسيرة متطورة، ومروحيات عسكرية، إلى جانب الفشل الكبير في العملية التي خطط لها العدو في أصفهان، وكذلك الخسائر الاقتصادية في كلفة الحرب المباشرة، وفي نقص المخزون العسكري من صواريخ وقنابل، وفي الحاجة إلى صيانة الطائرات التي تتأثر مع استمرار العمليات، مضافاً إليها خسائر بالتريليونات لأسواق المال الأمريكية وغيرها، وارتفاع التضخم وغلاء أسعار الوقود والسلع والبضائع في أمريكا وفي أوروبا وفي بلدان كثيرة من العالم.

وأشار إلى تعرض أمريكا لخسائر غير مسبوقة في المجال الزراعي منذ مئة عام، إلى جانب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالعدو الإسرائيلي بينما كانت موجات الصواريخ والطائرات المسيرة تنهمر لاستهداف مصانعه وقواعده وبناه التحتية في فلسطين المحتلة.

ولفت الانتباه إلى المواقف الأوروبية التي ظهرت رافضة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، قائلاً إن الكثير من الأنظمة الأوروبية، بما فيه حلف الناتو، والكثير من البلدان التي طلبها الأمريكي أن تشترك معه في هذا العدوان، لم تقبل مشاركته في هذا العدوان وهذه الحرب.

وبيّن أن هناك مواقف لبعض الدول الأوروبية متقدمة على المواقف العربية، مثل مواقف إسبانيا، واصفاً إياها بأنها مواقف واعية متقدمة، وتتحدث بوعي عن طبيعة ما يقوم به الأمريكي والإسرائيلي، والخطر الإسرائيلي الذي يؤثر حتى على الاستقرار العالمي، ولا يقبل بالالتزام بأي شيء، لا بقانون دولي، ولا مواثيق الأمم المتحدة، ولا بأعراف، ولا بقيم، ولا بأي شيء.

وفي سياق حديثه عن الموقف العربي، استنكر موقف أنظمة عربية تورطت في فتح أجوائها وأراضيها وتقديم أشكال كثيرة وإسهامات متنوعة في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن هذا العدوان هو عدوان صهيوني يسعى لتحقيق أهداف شيطانية إجرامية تستهدف منطقتنا العربية والإسلامية بشكل عام، حيث لا يستند إلى أي مبرر قانوني.

وتحدث عن الرفض العالمي الكبير للعدوان الذي استهدف إيران المقاومة، خاصة الرفض الأوروبي الذي كان الحليف الأكبر للولايات المتحدة في حروبها المعادية ضد شعوب أمتنا، مؤكداً أن هذا الرفض يتعلق بالتداعيات والخسائر التي لحقت وستلحق بها، لافتاً إلى أن مراجعة أوروبا لحساباتها وإدراكها أن هذا العدوان "الفاشل" مكلف وسينتج عنه خسائر كبيرة وتأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، ولهذه الاعتبارات يرون أنه لا مصلحة لبلدانهم من التورط فيه.

وأكد على وجود موقف عالمي متصاعد يطالب بوقف العدوان، مشيراً إلى أن حالة الامتعاض التي يبديها الرئيس الأمريكي المجرم ترامب تجاه الكثير من الدول تعود لرفض تلك الدول الانخراط في المخططات الأمريكية الإجرامية.

وأوضح أن السياسة الأمريكية باتت تعتمد على توجيه الانتقادات لكل من لا يقبل بالتورط في مشاريعها، في حين يغدق المجرم "ترامب" الثناء على بعض الأنظمة العربية التي سقطت في فخ التبعية، مستغرباً أن يكون هذا التورط من جهات عربية كان يُفترض بها مراعاة الانتماء الإسلامي ومصالح شعوب المنطقة، واعتبار أن العدو الأمريكي والإسرائيلي حالة طارئة معتدية أتت إلى منطقتنا بشرها وعدوانها وبغيها وإجرامها.

وأكد أن طغيان ترامب وصل إلى مستوى سيئ للغاية، حيث نشر صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي له وهو يقدم نفسه فيها إلهاً على الأرض، متسائلاً: أين الموقف العربي والإسلامي؟ يعني هذا من قمة وذروة وأسوأ حالات الطغيان أن يقدم نفسه في صورة وكأنه إله على الأرض.

ونوّه إلى أن المجرم نتنياهو يقول بأن الإدارة الأمريكية تقدم له تقارير عملها، موضحاً أن النظام الرسمي في أمريكا يخضع تماماً للوبي اليهودي الصهيوني، وهذه الحالة تهدد أمن واستقرار المنطقة بما له من تأثيرات على المستوى العالمي.