دور إيران في وقف إطلاق النار في لبنان وضعف موقف تل أبيب من منظور الإعلام العبري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كتبت صحيفة معاريف تعليقًا على إعلان وقف إطلاق النار في لبنان: "دخلنا بزئير الأسد (وهو ما يُطلق على عمليات الكيان الصهيوني في المنطقة) وخرجنا بمواء القط".

ويذكر التقرير: "تمر تل أبيب بأصعب وضع لها في المنطقة. وقد أثار إعلان وقف إطلاق النار في لبنان قبل قرار المجلس الوزاري الأمني غضب الوزراء".

كما أفادت وسائل الإعلام الصهيونية: "تصر إيران على أن يشمل اتفاق إنهاء الحرب ضد هذا البلد إنهاء الحرب في لبنان أيضًا".

وأشارت صحيفة هآرتس أيضاً إلى تهديد محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، بالامتناع عن المفاوضات إذا لم يتم إعلان وقف إطلاق النار في لبنان.

