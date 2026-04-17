حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار طالما التزم به الطرف الثاني ونتعاطى معه بحذر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب برو في حديث له اليوم الخميس : "نعتبر أن وقف إطلاق النار مع لبنان جاء نتيجة الضغوط الإيرانية وتلبية لشروطها لدخول المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وشدد الناب برو قائلًا: "نحن مع وقف إطلاق النار طالما التزم به الطرف الثاني". مشيرًا إلى أننا "لا نثق بأن الاحتلال "الإسرائيلي" سيلتزم باتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبه حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض، العدو الصهيوني من أن أي استهداف لموقع أو اغتيال سيشكل خرقًا فاضحًا لقرار وقف إطلاق النار.

وقال النائب فياض : إن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملًا وشاملًا ونحن سنتعاطى معه بترقب وحذر وشدد على أن "كل وجود "إسرائيلي" على أرض لبنان يعطي الشعب حق المقاومة"، مطالبًا بانسحاب قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف الأعمال العدائية، وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم.

وأكد النائب فياض أن "مهلة الـ10 أيام لن تكون كافية ونحن أمام مرحلة معقدة"، مشددًا على أن وقف إطلاق النار يجب أن يفضي إلى تحقيق المطالب اللبنانية.

وختم النائب فياض قائلًا: "نتعاطى مع كل المستجدات السياسية بأعلى درجات الترقب والحذر".

وأضاف: "الخطر الأساسي على لبنان من "إسرائيل" وليس من إيران".

وختم قائلًا: "سنتابع إجراءات وقف إطلاق النار ومدى التزام "إسرائيل" بها"، مشددًا على وجوب أن يشمل كافة الأراضي اللبنانية".

/انتهى/