متحدثة الحكومة: إبراز جريمة مدرسة ميناب دوليا أمر بالغ الأهمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "مهاجراني" نقلت اليوم الاثنين خلال الاجتماع المشترك لرئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية ومديري الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، نقلت التحيات ورسالة رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" إلى مسؤولي هذه المؤسسة.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية والتي تلتها المتحدثة باسم الحكومة في هذا الاجتماع: نيابةً عن الشعب الإيراني، نعرب عن تقديرنا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على إبرازه للعالم الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني جراء الهجمات التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، وإيصال هذه الانتهاکات إلى الرأي العام العالمي.

وأضافت "مهاجراني" في جزء آخر من هذا الاجتماع أن إبراز جريمة ميناب ووصف هذا الاعتداء غير المسبوق على المدنيين يعد في غاية الأهمية؛ قائلة: لا ينبغي نسيان استشهاد 168 تلمیذة ومعلمة في هذا العدوان ، وأن شدة الهجوم ضد الأطفال كانت كبيرة إلى درجة أن جثث بعضهم لم يعثر عليها، وأكدت ضرورة العمل المشترك اليوم من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم.