المقاومة العراقية: مستعدون لشن هجمات ضد الولايات المتحدة دعماً لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة، أكد أبو مهدي الجعفري، المتحدث باسم كتائب "أولياء الدم" العراقية، قائلاً: "مع اقتراب فترة وقف إطلاق النار بين المعتدين الأمريكيين والإيرانيين، نحن على أتم الاستعداد لاستئناف عملياتنا العسكرية ضد العدو".

وأضاف: "خلال الحرب، نفذنا أكثر من 200 عملية ضد الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ونحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه العمليات بكثافة أكبر وبوتيرة أعلى".

وتابع الجعفري: "لقد أعددنا أنفسنا لحرب طويلة، وسننفذ خلالها عمليات فريدة بأسلحة متطورة تُستخدم لأول مرة". وقال: "ندعو الدول المقاومة إلى نصر شعبي إيران ولبنان. ونتعهد مع أمتنا بجعل العدو يذوق مرارة الهزيمة والإذلال".

