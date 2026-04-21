  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٢٠ ص

المقاومة العراقية: مستعدون لشن هجمات ضد الولايات المتحدة دعماً لإيران

أعلنت إحدى جماعات المقاومة في العراق استعدادها لاستئناف الهجمات ضد مواقع العدو الأمريكي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المسيرة، أكد أبو مهدي الجعفري، المتحدث باسم كتائب "أولياء الدم" العراقية، قائلاً: "مع اقتراب فترة وقف إطلاق النار بين المعتدين الأمريكيين والإيرانيين، نحن على أتم الاستعداد لاستئناف عملياتنا العسكرية ضد العدو".

وأضاف: "خلال الحرب، نفذنا أكثر من 200 عملية ضد الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ونحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه العمليات بكثافة أكبر وبوتيرة أعلى".

وتابع الجعفري: "لقد أعددنا أنفسنا لحرب طويلة، وسننفذ خلالها عمليات فريدة بأسلحة متطورة تُستخدم لأول مرة". وقال: "ندعو الدول المقاومة إلى نصر شعبي إيران ولبنان. ونتعهد مع أمتنا بجعل العدو يذوق مرارة الهزيمة والإذلال".

/انتهى/

رمز الخبر 1970128
جواد ماستری فراهانی

