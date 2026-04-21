٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٧:٠٤ م

قاليباف للامريكيين: أي عظمة يريدها قادتكم هذه المرة من الحرب؟!

تسائل رئيس مجلس الشورى الايراني حول العظمة التي يريد قادة أمريكا الوصول اليها من التحريض على الحرب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس مجلس الشورى الايراني توجه إلى الأمريكيين طارحا سؤال: ما هي الأشياء التي سيجعلها قادة أمريكا عظيمة مرة اخرى بالتحريض على الحروب؟

1- التضخم

2- عدم القدرة على تسديد النفقات

3- الأوليغارشية

4- الإبستينية

