الزيارة الثانية للقائد الشهيد إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نُشرت لأول مرة تفاصیل عن الزيارة الثانية للقائد الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، قائد الثورة، إلى منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية خلال رئاسة الشهيد الدكتور علي لاريجاني في 28 فبراير 2003.

وفي هذه المناسبة، قال الشهيد الدكتور علي لاريجاني: "نُكرم الحضور المبارك والنبيل لقائد الثورة الإسلامية، آية الله خامنئي. لقد أسديتم لنا معروفًا كبيرًا وجعلتمونا فخورين. نأمل أن تكون زيارتكم اليوم قد نالت رضاكم."

وقال الشهيد آية الله السيد علي خامنئي، رحمه الله: أحمد الله على منحي هذه الفرصة لأكون بينكم مجدداً، أيها الموظفون الكرام في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. نعم، أنا سعيد بهذه الزيارة. إن أهم منظومة ثقافية في البلاد هي هذه المنظومة الإعلامية الوطنية والعامة. واليوم، يواجه نظام الإعلام في الجمهورية الإسلامية منظومة بالغة التعقيد والمتنوعة والكفاءة والتقنية والمتطورة. وتقف هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وحدها في وجه هذه المنظومة الضخمة، والحمد لله، استطاعت التعامل معها حتى الآن. وأود أن أؤكد لكم أيضاً أنكم استطعتم المواجهة معها حتى الآن.