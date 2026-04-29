٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٩:٠٧ ص

إسقاط مسيّرة صهيونية على يد مقاتلي المقاومة في لبنان

أعلن حزب الله اللبناني إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله اللبناني أعلن أنه نجح خلال الساعات الماضية، في عملية بصاروخ أرض – جو، من استهداف وإسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان الصهيوني في الأجواء فوق منطقة القنطرة جنوبي لبنان.

وبحسب التقرير، تمت العملية باستخدام صاروخ أرض – جو، وكانت الطائرة المسيرة من نوع "هيرميس 900".

وقد سبق أن أصاب مقاتلو المقاومة اللبنانية جرافة عسكرية تابعة لجيش الكيان الصهيوني بشكل مباشر، أثناء قيامها بهدم منازل سكنية في مدينة بنت جبيل بجنوب لبنان، وذلك باستخدام طائرة انتحارية مسيّرة.

وتأتي هذه العمليات رداً على استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

