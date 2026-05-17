العميد طلائي: ترامب لا يتوقف عن الكذب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مراسم إحياء ذكرى الوزير الشهيد والعلماء والمثقفين في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي أقيمت مساء اليوم (الأحد) في مصلى ضريح حضرة عبد العظيم حسني (عليه السلام) بمدينة الري، صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع، العميد رضا طلائينيك، للصحفيين بشأن مزاعم ترامب الفارغة حول تدمير القدرات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: "لن يكف ترامب عن الكذب، واليوم، يُعدّ ترامب ونتنياهو أكثر العناصر المكروهة في العالم، من قبل الشعوب الحرة والشعب الإيراني".

وأضاف اللواء طلائينيك، مشيرًا إلى أن الرد على هذه الأكاذيب قد قُدّم في ساحة معركة رمضان: "في الحرب الثالثة المفروضة، انهارت الهيمنة الأمريكية على مستوى العالم". الشعب الإيراني وقواته المسلحة على أهبة الاستعداد للرد بحزم على أي تهديد أو عدوان.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع: "إن الأحادية الأمريكية تقترب من نهايتها، والعالم، يتجه نحو التعددية التي ستحل محل الأحادية الأمريكية معتمداً على حرب رمضان والمقاومة الباسلة والدفاع المستميت للشعب الإيراني".

وأشار إلى أن: "الكيان الصهيوني أيضاً يُقصر عمره بسبب جرائمه والمقاومة الواسعة المتصاعدة في إيران والمنطقة".