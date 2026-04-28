المتحدثة باسم الحكومة: الحصار البحري الامريكي قرصنة واتخذنا التدابير اللازمة لتحييده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية اليوم الثلاثاء خلال مؤتمرها الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال حول الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الايرانية،: "منذ خريف 2024، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتوقعات بفوز الشخص الحالي، بدأت الحكومة بدراسة سيناريوهاتها المختلفة".

وأضافت: "إن ما تحقق من نتائج مرضية، والحمد لله، جاء نتيجة العمل المبني على السيناريوهات والخطط الموضوعة مسبقاً".

وأشارت مهاجراني إلى أن "استراتيجية التواصل مع الجيران وحسن الجوار، إلى جانب الموقع الخاص لبلادنا، هي عوامل نستفيد منها إلى أقصى حد. طبيعياً، وبفضل الحنكة التي نتعامل بها مع الجيران، كان متوقعاً أن يسعى العدو لخلق مثل هذا الموقف، الذي هو نوع من الرهائن البحرية، وكان هذا الأمر ضمن السيناريوهات المتوقعة".

وشددت على أنه "تم اتخاذ جميع التجهيزات والتدابير اللازمة لتحييد الحصار البحري، ولا يوجد قلق من هذا المنظور".

