أمازون توقف نشاطها في الإمارات والبحرين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمازون أعلنت عن تقديرها خسائر تبلغ 850 مليون دولار، وأن إعادة بناء البنية التحتية السحابية (Cloud) في الإمارات والبحرين، واستعادة خدمات أكثر من 12 ألف عميل من المؤسسات، لن يكون ممكنًا قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل.

وأعلنت أمازون بوضوح أنه ونظرًا للحجم الكبير من التدمير المادي، فإن العودة إلى الحالة الطبيعية والاستعادة الكاملة للبنية التحتية لن تكون ممكنة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر (وربما أكثر).

وتشير التقارير الفنية إلى أن 40% من سعة تخزين البيانات في هذه المراكز تحتاج إلى استرجاع مادي للمكونات، وهي عملية بالغة التعقيد وتستغرق وقتًا طويلاً.

وخصصت أمازون ميزانية قدرها 1.2 مليار دولار لإدارة هذه الأزمة، والاستبدال السريع للمكونات، ونقل حركة المرور إلى المناطق المجاورة، وذلك لمنع المزيد من خسارة عملائها الكبار (مثل الشركات الدولية المقيمة في دبي).

ويُعتبر هذا الحدث الأكبر من نوعه من حيث الضرر المادي الذي لحق ببنية تحتية لشركة تكنولوجيا أمريكية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

