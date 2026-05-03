مصادرة ممتلكات وطرد 15 ألف باكستاني شيعي من الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها طردت الإمارات العربية المتحدة عشرات الآلاف من الباكستانيين الشيعة واستولت على جميع ثرواتهم.

إضافةً إلى طرد 15 ألف باكستاني شيعي، صادرت الإمارات حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم من أولئك الذين كانوا يقيمون في الدولة الخليجية، وأعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون أي أموال.

ووفقًا لشبكة فرانس 24 الإخبارية، جاء هذا الإجراء في أعقاب التوترات بين أبوظبي وإسلام آباد.

وفي الوقت نفسه، قالت سوربي غوبتا، محررة قسم جنوب شرق آسيا في مجلة نيو لاينز: "في هذا الإجراء العقابي، طردت الإمارات 15 ألف باكستاني شيعي كانوا يعتبرون هذه الدولة الخليجية موطنهم على مدى العقدين الماضيين".

وأضاف: "كثير من هؤلاء الذين تم ترحيلهم كانوا قد ذهبوا إلى الإمارات العربية المتحدة أملاً في إيجاد عمل جيد، وتم طردهم من البلاد دون مبرر. وأخبرني كثير منهم أنهم نُقلوا إلى مراكز احتجاز ثم نُقلوا جواً إلى باكستان دون تقديم وثائق هويتهم. كما قالوا إن حساباتهم المصرفية جُمّدت من قبل الإمارات العربية المتحدة".

