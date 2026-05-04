بقائي: تلقينا الرد الأمريكي على مبادرتنا الجديدة عبر باكستان..نحن ايضا قوة عظمى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي: "أهنئ جميع المعلمين والأساتذة بمناسبة يوم المعلم؛ فنحن نُكرم المعلمين الذين غرسوا فينا حب الوطن".

وفي إشارة إلى جرائم الولايات المتحدة في مجال التعليم، أضاف: "استشهد 184 طالبًا و36 معلمًا في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران".

وبخصوص خفض عدد القوات الأمريكية في الدول الأوروبية، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كان للعمل المتهور الذي انتهك القانون الأمريكي في مهاجمة إيران عواقب وخيمة، من بينها إحداث شرخ بين الدول التي كانت حليفة للولايات المتحدة. ومما أثار استياء المسؤولين الأمريكيين هو اعتراف المسؤولين الألمان بأن دخول أمريكا الحرب قد كلفها الكثير، وأن تحركها تم دون أي استراتيجية. حان الوقت للدول الأوروبية أن تنظر بشجاعة إلى نتائج تدخلات أمريكا.

تلقينا رد أمريكا على مبادرة النقاط الأربع عشرة الإيرانية عبر باكستان

وفيما يتعلق بتلقي رد أمريكا على إيران ومبادرة النقاط الأربع عشرة، قال بقائي: نعم، تلقينا رد أمريكا عبر باكستان، ولن اتطرق الى التفاصيل لأنها قيد المراجعة. أمريكا معروفة بطموحها المفرط، وليس من السهل عليها التخلي عن موقفها. القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام والتفاصيل التي تم الكشف عنها بشأن الأبعاد النووية هي في معظمها مجرد تكهنات. وتستند هذه التكهنات أيضًا إلى جولات سابقة من المفاوضات. لم تسمح أمريكا لأي من المسارين الدبلوماسيين اللذين بدآ العام الماضي بالوصول إلى نتيجة. في هذه المرحلة، ليس أمامنا سوى إنهاء الحرب.

يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على جعل مضيق هرمز غير آمن

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بشأن ادعاء الولايات المتحدة بتنفيذ عمليات لتأمين مضيق هرمز: "أما بالنسبة لردنا، فإن المسؤولين عن الرد على أتم الاستعداد ويعرفون كيفية الدفاع عن المصالح الوطنية الإيرانية. وقد صدر بيان عن مقر خاتم الانبياء اليوم بهذا الخصوص. لا يصدق العالم الادعاءات الأمريكية ذات الطابع الإنساني، ولا يعتقد أن بإمكان أمريكا الخروج من هذا المأزق الذي صنعته بنفسها بتكرار أخطاء الماضي. لا بد أن أمريكا قد تعلمت درساً مفاده أنها لا تستطيع مخاطبة إيران بلغة التهديد والقوة. لقد أظهرت إيران أنها تعتبر نفسها حامية أمن مضيق هرمز. كان مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً قبل الحرب الصهيو الامريكي. يجب على المجتمع الدولي محاسبة الولايات المتحدة على جعل المضيق غير آمن. يجب أن تعلم السفن والشركات أن ضمان الأمن يتطلب التنسيق مع السلطات المختصة في إيران.

وفيما يتعلق بأهداف زيارة عراقجي إلى باكستان وروسيا وعُمان، أضاف: "نحن وعُمان دولتان ساحليتان، وعلينا تحديد آلية لضمان سلامة الملاحة.. الهدف هو ضمان سلامة الملاحة في هذا الممر المائي، الذي عطّلته الولايات المتحدة. وستستمر المحادثات حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة.

ردًا على مزاعم غروسي ضد إيران، أوضح بقائي: "ليس من المستغرب، بالنظر إلى التاريخ، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وجريمة العدوان على إيران كانا من فعل الولايات المتحدة. وقد شارك المدير العام للوكالة بنفسه في جولتين من المفاوضات، ولاحظ بنفسه سلوك الولايات المتحدة المتناقض. تكمن المشكلة فقط في سلوك الولايات المتحدة، الذي لم يُفضِ إلى أي نتائج حتى الآن."

فيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية لكوبا، قال: إنّ الإجراءات المتخذة في أمريكا اللاتينية مثيرة للقلق البالغ، وهي مؤشر على نمط سلوكي متكرر من جانب الولايات المتحدة. لقد أظهرت الولايات المتحدة عدم إيمانها باستقلال الدول، ورفضها لأي دولة ترغب في العيش باستقلال. ندين بشدة الإجراءات الأمريكية، فقد تسبب الحصار المفروض على كوبا في معاناة وألم للشعب الكوبي. وتُعدّ هذه الإجراءات امتدادًا لما يحدث في فنزويلا، لذا يجب على المجتمع الدولي أخذها بعين الاعتبار.

وفيما يخص تصريحات فرنسا بشأن خطة تأمين مضيق هرمز، أضاف: نصيحتنا هي عدم تعقيد الوضع الراهن. إنّ الإجراءات التي اتخذتها إيران تتوافق مع القانون الدولي لضمان عدم انتهاك مصالحها، وقد تم قبول هذا المبدأ. إذا كانت الدول ترغب في المساعدة، فمن الأفضل منع تصعيد الإجراءات الأمريكية في المنطقة وخارجها. لقد جعلت الولايات المتحدة المياه الدولية غير آمنة بسبب القرصنة.

حزب الله فخر لبنان والأمة الإسلامية

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض تعليقه على تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين ضد حزب الله وإيران، بالإضافة إلى تقرير حول حصول اللبنانيين على تأشيرات سفر إلى إيران، قائلاً: من الواضح تماماً أن حزب الله فخر هذا البلد والأمة الإسلامية، وهو يقاتل الكيان الصهيوني دفاعاً عن كرامة لبنان.

وفيما يتعلق بالتأشيرات، فقد شهدنا إلغاءً متبادلاً للتأشيرات، وكان ذلك بمثابة تسهيل مناسب لمواطني البلدين، ولكن للأسف، ألغى لبنان هذه المبادرة من جانب واحد، وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية تأشيرات للمواطنين اللبنانيين.

وفيما يخص انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، صرح بقائي قائلاً: قررت الإمارات الانسحاب من هذه المنظمة بصفتها دولة عضواً فيها. وقد علمنا بهذا القرار من وسائل الإعلام. ليس من البناء أن تتصرف دولة ما برد فعل سلبي أو انتقامي تجاه المنطقة أو الدول الأعضاء في أوبك. ويمكن تقديم تفسيرات مختلفة. من الواضح لنا، بصفتنا عضواً في منظمة أوبك، التزامنا بتعهداتنا، ونؤمن بأن هذه المنظمة تخدم مصالح الدول الأعضاء. لقد شهدنا سلوكاً غير لائق من جانب الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين يوماً الماضية، بما في ذلك تحالفها مع المعتدين على إيران، الأمر الذي تسبب في العديد من المشاكل، ونأمل أن تكون دول المنطقة قد استخلصت العبر اللازمة من تطورات هذه الفترة.

رداً على سؤال من مراسل وكالة مهر حول ما ورد في وسائل الإعلام الغربية من عدم وجود إجماع في إيران على مواصلة النقاش حول الملف النووي، قال بقائي: لقد أظهرت تصرفات الولايات المتحدة للمجتمع الدولي أنها ليست سوى ذريعة ضد إيران. يدرك المجتمع الدولي تاريخ الملف النووي الإيراني. في ظل هذه الظروف، لا يوجد مبرر للدول التي تفكر بمسؤولية أن تحذو حذو الولايات المتحدة في تصرفاتها غير القانونية.

نحن أيضاً قوة عظمى

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن أيضاً قوة عظمى"، وذلك رداً على سؤال حول الأدوات التي تمتلكونها لمواجهة الولايات المتحدة، وهي قوة عظمى، ولماذا لا تتراجعون أو تستسلمون.

وفيما يتعلق بدور الصين وروسيا في المفاوضات، قال: "نحن على اتصال دائم مع روسيا والصين، اللتين تربطنا بهما اتفاقيات طويلة الأمد. كلا البلدين عضوان في مجلس الأمن، ومن الطبيعي بالنسبة لنا مواصلة علاقاتنا بجدية وإجراء مشاورات. لكننا نعلم أنه يجب علينا الاعتماد على أنفسنا لإعمال حقوقنا. ما يُذكر هنا يتعلق بالحزمة التي اقترحتها إيران، والتي يجب تسجيلها في مجلس الأمن في حال التوصل إلى اتفاق".

وفيما يتعلق بملاحقة إيران لقضية مقتل مواطنين إيرانيين في فرنسا، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "في نفس الأيام التي أثيرت فيها قضية السيدة إسفندياري، أعربنا عن قلقنا من أن هذه التصرفات قد أثارت شبهات بالعنصرية. لا تزال لدينا مطالب بشأن مقتل مواطنينا، وسفارتنا لا تزال تتابع الأمر. بخصوص الحادثة الأخيرة، فقد وقعت جريمة قتل، وسفارتنا تتابع الأمر. يجب توضيح مختلف أبعاد هذه الجريمة. يقع على عاتقنا واجب السعي الجاد لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين في أي مكان في العالم.

وفيما يتعلق باستهداف إقليم كردستان، صرّح قائلاً: نؤمن بحسن الجوار مع جميع دول المنطقة، بما فيها العراق ودول الخليج الفارسي، وهذا ينطبق أيضاً على المنطقة بأكملها. فقد واجهنا وضعاً تم فيه استغلال أراضي هذه الدول لاتخاذ إجراءات ضد إيران. من حق إيران الأصيل اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن مصالحها. لطالما دعونا دول المنطقة إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم السماح لأي طرف آخر باستخدام منشآتها وأراضيها.

وفي إشارة إلى منطق إيران في التفاوض مع طرف يتصرف بشكل غير تقليدي، قال بقائي: واجب وزارة الخارجية هو حماية حقوق إيران. نحن نواجه طرفاً لا يتصرف بشكل تقليدي، بل يُثقل كاهلنا. في مواجهة مثل هذا العدو، يجب علينا التحرك بجدية. تخضع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لشروط مماثلة. وتعمل وزارة الخارجية، واثقةً من مشروعية المطالب، بكل ما أوتيت من قوة لحماية حقوق إيران. وزارة الخارجية هي الجهة المنفذة، والقرار النهائي يعود للسلطات المختصة. ومع ذلك، فإن موقفنا الديني واضحٌ أيضاً فيما يتعلق بمناقشة الشريعة. وسنستخدم بالتأكيد أي وسيلة لضمان مصالح إيران.

وفيما يتعلق بخطة إيران ذات البنود الأربع عشرة، قال: إن تقسيمها إلى مراحل هو عمل إعلامي قامت به وسائل الإعلام؛ والآن حان الوقت لدول المنطقة للتعاون فيما بينها، مستفيدةً من تجارب الماضي. لقد رأت دول المنطقة أن وجود أمريكا فيها يشكل تهديداً أمنياً، ولذلك سعينا دائماً إلى إنشاء آلية أمنية جماعية للمنطقة.

بخصوص تصريحات ترامب حول تواصل أفراد مجهولين معه من طهران، قال بقائي: "الحمد لله، الأمور تسير على ما يرام في طهران. عندما قررنا الدخول في المفاوضات، فعلنا ذلك بشفافية تامة، وتولى السيد قاليباف قيادة فريق التفاوض في باكستان. اتخذنا قرارات واضحة للغاية خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية، وسنواصل اتخاذ القرارات في المستقبل."

ينبغي على الدول الأوروبية تبني مواقف أكثر مسؤولية تجاه المنطقة

وفي إشارة إلى دور أوروبا في إنهاء الحرب ضد إيران، قال: "لطالما رحبنا بأي دور بنّاء تضطلع به الدول الأوروبية في القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي. قلنا الشيء نفسه بشأن الملف النووي، لكنهم اختاروا نهجًا مختلفًا. يبدو أن التجارب الأخيرة قد خلقت نوعًا من الواقعية تجاه التطورات لدى بعض الأطراف الأوروبية على الأقل، وأدركوا أن مجرد الطاعة لأمريكا لا يصب في مصلحة الأمن العالمي ولا في المصالح الاقتصادية لأوروبا. نأمل أن تتبنى الدول الأوروبية مواقف أكثر مسؤولية تجاه المنطقة."

يجب أن يشمل التزام أمريكا بوقف إطلاق النار حلفاءها في المنطقة

رداً على سؤال حول ما طرأ من تغيير على موقف إيران من القضية الإيرانية الإسرائيلية حتى أصبحنا نتحدث اليوم عن إنهاء الحرب، قال: "كان تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا. أعطت أمريكا الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لحرب الأيام الاثني عشر، وتصرفا معاً في هذا العدوان العسكري الأخير. ينبغي أن يشمل التزام أمريكا بوقف إطلاق النار حلفاءها في المنطقة. لم تتغير سياستنا في المنطقة، وما زلنا نرفضها".

وفي معرض رده على إرسال الأسلحة الإسرائيلية إلى الإمارات، صرّح بقائي: "سنراقب التطورات في المنطقة بجدية بالغة. نعتقد أن أي تعاون بين دول المنطقة مع الكيان الصهيوني لن يؤدي إلا إلى تفاقم انعدام الأمن. نحذر جميع دول المنطقة من الاعتقاد بأنها تستطيع ضمان أمنها بالتقرب من الكيان. ستتصرف إيران بلا هوادة في الدفاع عن أمنها".

ينبغي أن يُؤخذ وقف الحرب في لبنان بعين الاعتبار في أي اتفاق

وفيما يتعلق بموقف إيران من وقف الحرب في لبنان، ذكّر بقائي بأن وقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، كان جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار. وذلك لأن التطورات في المنطقة مترابطة. ثانيًا، لا يمكننا فصل ما حدث في لبنان عما حدث في المنطقة. لذا، ينبغي أن يُؤخذ وقف الحرب في لبنان بعين الاعتبار في أي اتفاق.

وفيما يخص سفينة توسكا، قال: إن العمل ضد سفينة توسكا مثال صارخ على القرصنة. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يتفاعل مع هذه القضية لأنها تُعدّ جريمة. نحن نتابع اوضاع طاقم سفينة توسكا، وكانوا في وضع أشبه بالاحتجاز كرهائن. لقد أعلنا عن المحادثات بوضوح تام، وتلقينا ردًا من الولايات المتحدة. وسنعلن النتيجة فور التوصل إلى اتفاق.

وفيما يخص العلاقات الإيرانية العراقية وانتخاب رئيس الوزراء العراقي الجديد، قال: نحن ندعم دائمًا استقلال العراق وسيادته على بلاده. كما هنأ السيد عراقجي رئيس الوزراء العراقي. وجّه الرئيس الايراني رسالة واضحة إلى الرئيس العراقي، مفادها أن كل ما قالوه عن العراق يصبّ في مصلحة سياستنا المبدئية القائمة على حسن الجوار والعلاقات الطيبة مع هذا البلد الشقيق المسلم.

وفيما يتعلق باعتقال الإيرانيين في دبي، صرّح المتحدث باسم السلك الدبلوماسي قائلاً: "تلقينا هذه التقارير، وقنصليتنا في دبي تتابع القضية منذ بدايتها. ونحن نبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار ذلك. ويقرّ الإماراتيون أنفسهم بأن الإيرانيين قد ساهموا بشكل إيجابي في الازدهار الاقتصادي للإمارات، وإذا كانوا يعتقدون ذلك، فعليهم إعادة النظر. على أي حال، هذه الأيام تمر، وما يبقى هو علاقات دول المنطقة".

وفيما يخص المفاوضات مع الولايات المتحدة، صرّح قائلاً: "المفاوضات مستمرة عبر الوساطة الباكستانية، وقد تلقينا الرد الأمريكي، وسنعلن ردّنا للوسيط بالتأكيد".

بخصوص تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان بشأن النظام البحري الجديد في مضيق هرمز، صرّح بقائي قائلاً: "نحن على تواصل وتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بصنع القرار في البلاد. وقد أوضحنا بجلاء واجبنا في قانون المناطق البحرية الإيرانية، وفي حال تعرّض البلاد لتهديد عسكري أو عدوان أجنبي، يحق لإيران اتخاذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن أمنها القومي. لسنا عضواً في اتفاقية قانون البحار، ولكن بموجب القانون الدولي العرفي، يحق لنا اتخاذ تدابير في حال تعرضنا لتهديد عسكري أو عدوان من جهات أخرى. هناك أساس قانوني محلي ودولي لوضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. إن سلامة مضيق هرمز أهم بالنسبة لنا من أي طرف آخر."

وفيما يتعلق بسحب الجنسية من عدد من المواطنين البحرينيين الذين يدّعون صلتهم بإيران، صرّح بقائي قائلاً: "سحب الجنسية عمل لا إنساني ويتنافى مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان. إنها عقوبة أُلغيت منذ زمن طويل، ولا يمكن لأي جهة في المجتمع الدولي أن تُقرّها. يُذكّر هذا الإجراء بإجراءات مماثلة اتخذها الدكتاتور العراقي في سبعينيات القرن الماضي، حين ألغى وصية العديد من المواطنين وطردهم لمجرد اتهامهم بأنهم إيرانيون. كان من المتوقع، بعد أكثر من ستين عامًا، ألا تُستخدم مثل هذه العقوبات في منطقتنا. ينبغي لمؤسسات حقوق الإنسان أن تُعلن بوضوح موقفها بأن هذه الإجراءات تُشكّل انتهاكًا لحقوق الإنسان للمواطنين البحرينيين، وأن السلطات البحرينية يجب أن تُحاسب على هذه الانتهاكات.

/انتهى/