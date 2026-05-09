رئيس الجمهورية يهنئ بفوز منتخب ايران ببطولة شباب العالم لرفع الأثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الرئيس بزشكيان في رسالة وجهها بالمناسبة، يوم الجمعة، هذا الإنجاز القيّم دليلًا واضحًا على ثقة شباب البلاد بأنفسهم، ومثابرتهم، وعزيمتهم.

وجاء في رسالة رئيس الجمهورية: إن فوز منتخبنا الوطني لرفع الأثقال للشباب ببطولة العالم في مصر، والميداليات القيّمة التي حصدها أبناء هذا الوطن البواسل، يُجسّد إرادة وقدرات وكفاءة شباب إيران الإسلامية في المحافل الدولية، ويُشعر الشعب الإيراني العظيم بالفخر.

واضاف: يُعدّ هذا الإنجاز القيّم دليلاً واضحاً على ثقة شبابنا بأنفسهم، ومثابرتهم، وعزيمتهم، حيث رسموا، بفضل موهبتهم وجهودهم وروحهم البطولية، صورةً واعدةً لمستقبل إيران الإسلامية، وأثبتوا مرةً أخرى قدرتهم على بلوغ أعلى مراتب الفخر في المحافل العالمية.

وتقدم الرئيس بزشكيان بخالص التهاني إلى الشعب الإيراني الابي، وأبطال رفع الأثقال الأعزاء، وعائلاتهم الكريمة، وأعضاء الجهاز الفني، ومسؤولي اتحاد رفع الأثقال، على هذا النجاح الباهر، داعيا العلي القدير أن يديم على إيران الإسلامية عزتها وشموخها، وأن يُوفق جميع شباب الوطن الصانعين للمفاخر.

يذكر ان ايران توّجت ببطولة شباب العالم لرفع الاثقال التي اختتمت منافساتها في الاسماعيلية بمصر يوم الجمعة، بحصدها 6 ميداليات ذهبية و7 فضية وواحدة برونزية.

