تكاليف الحرب الأمريكية على إيران تتجاوز حاجز 77 مليار دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن تكاليف الحرب العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت، في يومها الحادي والسبعين، حاجز 77 مليار دولار، وذلك في وقت تكبدت فيه واشنطن خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والسفن المنتشرة في المنطقة، إلى جانب نفقات أخرى ذات صلة.

واستناداً إلى بيانات موقع "تتبع تكاليف الحرب على إيران" (Iran War Cost Tracker)، فإن تكاليف الحرب العسكرية الأمريكية ضد إيران تجاوزت 77 مليار دولار حتى اليوم الحادي والسبعين. ويقوم هذا الموقع بتحديث البيانات لحظة بلحظة، محتسباً النفقات اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة وغيرها من التكاليف المرتبطة بذلك.

وتستند طريقة الاحتساب إلى تقرير قدمته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى الكونغرس، والذي أشار إلى أن الأيام الثلاثة الأولى كلفت وحدها نحو 11.3 مليار دولار، وأن التقرير أكد في استنتاجاته أن التكاليف في الأيام التالية بلغت مليار دولار يومياً.

وكان جولز هيرست، نائب وزير الدفاع والمراقب المالي، قد ادعى في نهاية أبريل الماضي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، أن تكاليف أمريكا في الحرب ضد إيران بلغت نحو 25 مليار دولار. لكن وسائل إعلام أمريكية نقلت في اليوم التالي عن مصادر مطلعة أن المبلغ المذكور لا يشمل تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المتضررة، موضحة أن التكاليف الفعلية كانت ضعف هذا الرقم تقريباً.

خسائر الحرب

لقد فقدت أمريكا خلال الحرب عشرات الطائرات، بما في ذلك طائرات "إم كيو-9 ريبر" بدون طيار، ومقاتلات "إف-15 إي" الهجومية، وطائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً "أواكس"، وطائرات التزود بالوقود الجوي "كي سي-135"، وطائرة هجومية من طراز "إيه-10"، وطائرتي نقل متعددتي الأغراض من طراز "إم سي-130 جيه".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن استبدال هذه الأنظمة سيكلف مليارات الدولارات. كما فقدت الولايات المتحدة العديد من شبكات أنظمة الرادار "ثاد" أو تعرضت لأضرار، وتبلغ تكلفة كل منها مئات الملايين من الدولارات.

وتضيف الوكالة أن حاملات الطائرات تكلف حوالي 4.9 ملايين دولار يومياً للعمليات، بينما تكلف المدمرات حوالي 600 ألف دولار. ويقدر الجزء الجوي لحاملة الطائرات بنحو 3.8 ملايين دولار يومياً.

وبحسب تحليل أجرته بيكا واسر، رئيسة شؤون الدفاع في "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن تكلفة 39 يوماً من القتال ضد إيران، اقتصرت على حاملتي طائرات و16 مدمرة، تقدر بنحو مليار دولار.

وأكد التقرير أن إيران أطلقت أكثر من 1850 صاروخاً باليستياً على أهداف في جميع أنحاء المنطقة، مما يعني استخدام حوالي 4000 صاروخ اعتراضي للدفاع.

