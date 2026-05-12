عودة بئر نفطية عالية الضغط في حقل الأهواز إلى دورة الإنتاج

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للشركة الوطنية لمناطق النفط الخام الجنوبية، أن عملية إصلاح البئر النفطية عالية الضغط في حقل الأهواز تمت دون الحاجة إلى منصة حفر، وذلك بتضافر جهود خبراء شركة استغلال النفط والغاز في كارون والإدارة الفنية للشركة الوطنية لمناطق النفط الخام الجنوبية، لتعود البئر إلى دورة الإنتاج.

وجاءت هذه العملية عقب حدوث عطل فني في المعدات السطحية وتحت السطحية للبئر.

وفي حين أن إصلاح وحل مثل هذه المشاكل يتطلب عادةً استقدام منصة حفر وتكاليف باهظة، فإن الفرق الفنية، بعد دراسات ميدانية دقيقة ومراعاة كاملة لمتطلبات السلامة وتعليمات مكافحة الانفجارات، اختارت "طريقة الإصلاح دون منصة حفر".

وخلال هذه العملية المتخصصة، تمكن الخبراء من السيطرة الكاملة على ضغط البئر، وتركيب أنابيب السلامة، واستبدال القطع التالفة في رأس البئر، وفي النهاية، باستخدام جهاز الأنابيب الجوفية المتنقل، تمكنوا من إعادة إحياء البئر وتشغيله.

إن النجاح في تنفيذ هذه المهمة الخطيرة، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة ومحلية بشكل كبير، أظهر استمرار الإنتاج الحكيم واستدامة القدرة الاقتصادية للبلاد في الظروف الراهنة.

وتُعد شركة استغلال النفط والغاز في كارون إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية لمناطق النفط الخام الجنوبية. وتنتج الشركة الوطنية لمناطق النفط الخام الجنوبية، عبر خمس شركات تابعة لاستغلال النفط والغاز، أكثر من 70% من النفط الخام الإيراني.

