تل أبيب تخطط لقرصنة بحرية جديدة في المياه الدولية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مصدر صهيوني لصحيفة "معاريف"، أن البحرية الصهيونية تستعد لاعتراض هذه السفن في المياه الدولية.

وكان مسؤولو الأسطول العالمي "صمود" قد أعلنوا مساء الأحد على حسابهم في منصة "إكس" أنهم رصدوا تحركات لعدة زوارق مجهولة الهوية، وأن عدة سفن وزوارق سريعة تمركزت في أمام وخلف وإحدى جوانب الأسطول.

وجاء هذا الإبلاغ بعد وقت قصير من إعلان الأسطول العالمي "صمود" دخوله المياه الدولية في البحر المتوسط.

ووفقاً لنظام تتبع هذا القافلة، فإن المسافة المتبقية إلى غزة تقدر بنحو 310 أميال بحرية.

وكانت هذه القافلة قد بدأت حركتها يوم الخميس من مدينة مرماريس التركية بـ 54 سفينة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.

يُذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد هاجم في 29 أبريل الماضي سفن قافلة مماثلة في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت.

/انتهى/