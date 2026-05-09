نيويورك تايمز: إيران استهدفت حتى مواقع التواجد المؤقت للجنود الأمريكيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أضافت الصحيفة، في تقرير تحليلي، أنها جمعت عشرات الصور الفضائية التي نشرتها إيران، وذهبت للتحقق من صحتها إلى شركات أقمار اصطناعية أوروبية، فلم تعثر على صورة مزيفة واحدة. وضربت مثلاً بقاعدة "الأمير سلطان" الجوية في السعودية، حيث قال تقرير إيران إن 4 أو 5 مبانٍ من أصل 12 مبنى قد دُمّرت، وعند مقارنتها بالصور الأوروبية، وجدت الصحيفة أن النتائج كانت متطابقة تماماً.

ووفقاً للتحليل، فإن القصف الإيراني طال :

- في البحرين: قاعدة الأسطول الخامس وقيادة البحرية الأمريكية، حيث تضررت البنى التحتية للاتصالات، والأطباق الفضائية، والمستودعات الكبيرة جراء الهجمات بطائرات مسيّرة.

- في سوريا: مطار في الشمال الشرقي كان يضم جنوداً أمريكيين حتى منتصف أبريل، تعرض للاستهداف مراراً.

- في العراق: قصفت فصائل المقاومة قاعدة "كامب فيكتوري" خارج بغداد، مما أدى إلى تدمير عدة مبانٍ ومستودعات وخزانات وقود وأنظمة رادار، بالإضافة إلى مروحية بلاك هوك.

وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الهجمات كانت دقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة، وانتشرت في جميع أنحاء مراكز التواجد الأمريكي في غرب آسيا، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل الأوسع ضد المواقع العسكرية الأمريكية في تاريخ المنطقة.

/انتهى/