إيران في ذروة جاهزيتها الدفاعية، ويجب علينا تحييد العقوبات

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي مقابلة مع الوكالة ، صرّح إبراهيم رضائي عن وضع القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد قائلاً: "أستطيع أن أقول بثقة إن الجاهزية الدفاعية والقتالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أربعة أشهر، ونحن في ذروة الجاهزية، وسنرد بحزم وعزم على أي عدوان أو شر".

وأضاف: "إذا ارتكب العدو أي شر، فسيكون ردنا بالتأكيد أكثر تدميرًا من ذي قبل".

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن العدو ليس في وضع يسمح له بمهاجمة إيران، وأننا لا نعتبر الوضع الحالي "ظروف ما قبل الحرب". يجب على الناس مواصلة حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع ألا يقلق من الحرب.

قال نائب دشتستان في مجلس الشورى الإسلامي: "بالطبع، لا أتحدث عن مدى "احتمالية" اندلاع حرب، فنحن نواجه كياناً متهورًا، قد يُقدم على أي عمل انتحاري نظرًا لقرب انهياره، لكننا في الوقت الحالي لا نعتقد أن يقوم العدو بعدوان. هذا لا يعني أن القوات المسلحة غير مستعدة. يجب أن تكون القوات المسلحة مستعدة، فهي مستعدة، وفي حال أي عدوان، سترد ردًا مضاعفاً".

وتابع رضائي حديثه بالتطرق إلى مسألة آلية الزناد والعقوبات، واصفًا إياها بأنها غير مقبولة، وقال: "نعتبر تفعيل آلية الزناد أمرًا غير قانوني وظالم، وقد أعلن عضوان دائمًا في مجلس الأمن عدم قانونيته".

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: "إن تفعيل الآلية سيؤدي في النهاية إلى إعادة ستة قرارات من مجلس الأمن ضد بلدنا، لكن تنفيذ هذه القرارات الستة لن يخلق ظروفًا أسوأ من الوضع الحالي". الأهم هو العقوبات الأمريكية على إيران، والتي لها وزن أكبر بكثير من العقوبات الأوروبية وعقوبات مجلس الأمن.

وأكد رضائي: "على أي حال، لا ينبغي للمجتمع أن يقلق، وعلينا أن نستعد لتحييد تأثير العقوبات".

