  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٤٤ ص

حزب الله يوجه ردّ قاصم على خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار بـ 14 عملية صاروخية وجوية

حزب الله يوجه ردّ قاصم على خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار بـ 14 عملية صاروخية وجوية

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 14 عملية ضد مواقع الكيان الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية، رداً على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار والهجمات الصهيونية على المدنيين اللبنانيين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إعلام حرب المقاومة الإسلامية في لبنان، أن غرفة عمليات حزب الله أفادت بأنه في إحدى هذه العمليات، تم استهداف سيارة قائد لواء 300 التابع لجيش الاحتلال في بلدة "شوميرا" بطائرة انتحارية مسيّرة.

وفي عملية أخرى، تم تدمير منصة قبة حديدية في قاعدة "غابات الجليل"، وجرافة عسكرية من طراز D9، وسيارة اتصالات تابعة لجيش الاحتلال في محيط بلدة "دير سريان".

كما تعرّضت مواقع تمركز القوات والآليات المدرعة الصهيونية في البلدات الحدودية "راشف" و"الناقورة" و"البياضة" لهجمات متتالية بالطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية.

وأعلنت الجماعة أن مقاتلي المقاومة أطلقوا صاروخاً أرض-جو باتجاه طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال.

وفي عملية أخرى، تم استهداف قاعدة عسكرية صهيونية حديثة الإنشاء في "مارون الراس" بطائرتين انتحاريتين مسيّرتين، كما أصيبت تلة "العويضة" بطائرتين انتحاريتين متطورتين أخريين.

وأكد حزب الله في ختام هذه البيانات أن هذه العمليات تأتي انطلاقاً من الحق المشروع في المقاومة والدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً، وأنها أقل ما يمكن فعله لردع الجرائم والأهداف الخطيرة للكيان الصهيوني والسيطرة عليها.

/انتهى/

رمز الخبر 1970942

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات