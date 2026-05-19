حزب الله يوجه ردّ قاصم على خرق الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار بـ 14 عملية صاروخية وجوية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن إعلام حرب المقاومة الإسلامية في لبنان، أن غرفة عمليات حزب الله أفادت بأنه في إحدى هذه العمليات، تم استهداف سيارة قائد لواء 300 التابع لجيش الاحتلال في بلدة "شوميرا" بطائرة انتحارية مسيّرة.

وفي عملية أخرى، تم تدمير منصة قبة حديدية في قاعدة "غابات الجليل"، وجرافة عسكرية من طراز D9، وسيارة اتصالات تابعة لجيش الاحتلال في محيط بلدة "دير سريان".

كما تعرّضت مواقع تمركز القوات والآليات المدرعة الصهيونية في البلدات الحدودية "راشف" و"الناقورة" و"البياضة" لهجمات متتالية بالطائرات المسيّرة والقذائف الصاروخية.

وأعلنت الجماعة أن مقاتلي المقاومة أطلقوا صاروخاً أرض-جو باتجاه طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال.

وفي عملية أخرى، تم استهداف قاعدة عسكرية صهيونية حديثة الإنشاء في "مارون الراس" بطائرتين انتحاريتين مسيّرتين، كما أصيبت تلة "العويضة" بطائرتين انتحاريتين متطورتين أخريين.

وأكد حزب الله في ختام هذه البيانات أن هذه العمليات تأتي انطلاقاً من الحق المشروع في المقاومة والدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً، وأنها أقل ما يمكن فعله لردع الجرائم والأهداف الخطيرة للكيان الصهيوني والسيطرة عليها.

/انتهى/