معاريف: صواريخ إيران المخبأة لم تلمس بعد.. و"اسرائيل" في مأزق استراتيجي 

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت في تقرير لها أن "الكيان الصهيوني وقع في مأزق استراتيجي خطير في حربه مع إيران. وإن ضغوط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران قد تؤدي إلى مزيد من تورط إسرائيل".

وتابع التقرير: "لقد ألحقت إيران هزيمة ثقيلة بـ"اسرائيل" من خلال فرض وقف إطلاق النار في لبنان. هذا الكيان يواجه مشكلة كبيرة في حربه ضد إيران".

وشدد التقرير على أن "الحكايات البطولية التي ينسبها نتنياهو لنفسه، باعتبارها إنجازات محدودة، آخذة في التكشف. هذه الحكايات هي مثال على 'جعجعة بلا طحين'".

وأضافت "معاريف": "إن 70% من الصواريخ الإيرانية المخبأة في المدن تحت الأرض لم تتضرر في هذه الهجمات. قد تتحول هذه الحرب إلى كارثة استراتيجية لإسرائيل، التي لا تسيطر اليوم لا على المفاوضات ولا على الوضع القائم".

