وزارة الأمن: تفكيك أربع خلايا إرهابية جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء بيان وزارة الأمن كالتالي:

بسمه تعالى

يُعلم المواطنون الكرام أنه وبفضل سلسلة من العمليات المنسقة والمترابطة التي نفذها عناصر أجهزة الأمن في مديرية استخبارات محافظة سيستان وبلوشستان، تم تحديد هوية أربع خلايا إرهابية تابعة للعدو الأمريكي – الصهيوني، واعتقال 19 من مرتزقة هذه الشبكات الإرهابية – التكفيرية، الذين كانوا يعملون بتوجيه مباشر من أجهزة التجسس التابعة للعدو الصهيوني أو الجماعات المرتبطة بها، وذلك قبل قيامهم بأي أعمال إرهابية أو تخريبية.

كما تم العثور في مخابئ وأوكار اختباء للمرتزقة المعتقلين على كميات كبيرة من أنواع الأسلحة الخفيفة وشبه الثقيلة، تشمل: مدفع رشاش (دوشكا)، واثنين من قاذفات الصواريخ (آر بي جي 7) مع 7 صواريخ مرتبطة بها، وقطعة سلاح أمريكية من طراز M4، و5 بنادق كلاشنيكوف، و6 مسدسات عسكرية ، وكمية كبيرة من الذخيرة والطلقات الخاصة بالأسلحة المذكورة، ومنظارين عسكريين، ولوحة توقّف وتفتيش، وأجهزة تعدين (ماينر)، وأنواعاً مختلفة من الأسلحة البيضاء.

معظم المرتزقة المعتقلين هم من الأجانب، دخلوا البلاد بعد استقطابهم والانضمام إلى الجماعات الإرهابية التكفيرية المتمركزة في البلدان المجاورة، وتلقيهم تدريبات عسكرية وتفجيرية. وكانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية وعمليات اغتيال وأعمال إرهابية أخرى في منطقة جنوب شرق البلاد. لكن بفضل الله ورعاية أهل بيت العصمة والطهارة (ع)، تم تفكيك الخلايا واعتقال الإرهابيين قبل تنفيذ أي عمل إرهابي.

