٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٤٨ ص

إيران: نحذر من استغلال الولايات المتحدة لمجلس الامن لتوجيه اتهامات باطلة ضدنا

أعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن اميركا تستغل مجلس الأمن الدولي لنشر الأكاذيب والاتهامات الباطلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرنامجها النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها صرحت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي: "إن الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة في التاريخ التي استخدمت الأسلحة النووية، والمسؤولة عن الهجمات على المنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتواصل انتهاك القانون الدولي من خلال الحصار البحري غير القانوني والدعم الثابت لجرائم وفضائع الكيان الإسرائيلي في جميع أنحاء المنطقة".

وأضافت: "لقد أساءت الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً استخدام منبر مجلس الأمن الدولي بنشر الأكاذيب والاتهامات الباطلة والمعلومات المضللة ضد إيران وبرنامجها النووي السلمي، مستخدمةً بنفاق مفاهيم السلم والأمن الدوليين أو حرية الملاحة".

وتابعت: "في الواقع، يلعب المجرم واللص الآن دور المدعي والقاضي، ويحاولان تبييض جرائمهما".

رمز الخبر 1970975
جواد ماستری فراهانی

