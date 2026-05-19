بزشكيان: الاعداء استهدفوا البنية التحتية الاقتصادية بعد فشلهم في تحقيق اهدافهم الخبيثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة للرئيس بزشكيان وجهها الى حفل تكريم شهداء الصناعات البتروكيماوية في البلاد، وقال: ان هؤلاء الشهداء قد أثبتوا أن الجهاد لا ينحصر في ميدان القتال العسكري، بل إن الصمود في ساحة الإنتاج والتضحية من أجل الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للبلاد في خضم الحرب هو تجلٍّ واضح للجهاد المقدس.

واضاف: حينما استهدف الأعداء الأمريكيون والصهاينة وحماتهم في المنطقة، بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم الخبيثة، البنية التحتية الاقتصادية للبلاد وشرايينها الحيوية، كان أبناء إيرانيون المتحمسون، بمن فيهم أنتم أيها العاملون الأعزاء في صناعة النفط والبتروكيماويات، لم يسمحوا بتوقف حركة الإنتاج ودورة الاقتصاد الوطني بشجاعة وايثار.

وشدد على ان قوة إيران الإسلامية اليوم ترجع إلى ثقافة الإيثار والثقة بالنفس وروح المقاومة لدى الشعب التي لم تتوقف عند أقسى الظروف واصعبها، مؤكدا على أن تجاوز المرحلة الراهنة بنجاح يعتمد على هذه الروح نفسها.

واشاد بمكانة شهداء الصناعات البتروكيماوية مؤكدا انهم وقفوا في الخط الأمامي للجهاد الاقتصادي، ودافعوا بمسؤولية عن استقلال إيران الإسلامية، وأن اسمهم خالدا في قافلة شهداء طريق خدمة ايران وتقدمها.

ورأى رئيس الجمهورية ان تكريم أسر الشهداء والمضحين في هذا المجال، يعد تجديدا للعهد بالقيم التي عززت أمن إيران وتقدمها، مشيدا بجهود العمال والخبراء الإيرانيين وايثارهم الذي سيبقى محفورا في ذاكرة الوطن.

وختم مؤكدا على ان دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة ستجعل طريق تقدم واستقلال ايران وعزتها أكثر إشراقا، وبالاعتماد على هذا الرصيد البشري والمعنوي العظيم، سيواصل مسار التنمية وإعادة الإعمار والتقدم الصناعي والاقتصادي للبلاد بقوة واقتدار.