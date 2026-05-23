قاليباف: لن نتنازل عن حقوق شعبنا وبلادنا وقواتنا المسلحة أعادت بناء قدراتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، بمحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وتحدث معه.

وقال رئيس البرلمان الايراني خلال هذا اللقاء: لن نتنازل عن حقوق أمتنا وبلادنا، لا سيما مع جانب ليش نزيها ولا يُوثق به.

وأكد: كما دافعت إيران عن شعبها بشجاعة وحزم في ساحة المعركة، ستسعى جاهدةً، بذكاء وقوة، في مجال الدبلوماسية لتحقيق حقوق إيران المشروعة وحماية مصالحها الوطنية.

وأَضاف قاليباف: تدرك قواتنا المسلحة قيمة السلام أكثر من أي جهة أخرى، ولكنها لن تسمح أبدًا بالمساس بشرف وحقوق بلاده.

وذكر رئيس مجلس الشورى الاسلامي: كنا نتفاوض عندما أشعلت أمريكا الحرب، والآن تطالبنا بالتفاوض لإنهاء الحرب، كما كنا في حالة وقف إطلاق نار كنتم أنتم وسيطه، ثم نكثت أمريكا بوعدها وفرضت حصارًا بحريًا، والآن تحاول رفعه!

وشدد قاليباف لقد أعادت قواتنا المسلحة بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار بطريقة تجعل من المؤكد أنه إذا تصرف ترامب بحماقة واندلعت الحرب مجدداً، فسيكون ذلك أشد فتكاً ومرارة على أمريكا من اليوم الأول للحرب.

تجدر الإشارة إلى أن عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، وصل إلى طهران مساء الجمعة في إطار الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وحل الخلافات.

وأكد بعض المسؤولين أن وجود عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، لا يعني بالضرورة التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن الإطار الأولي.

