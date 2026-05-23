٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:٣٢ م

قائد الجيش الباكستاني يلتقي عراقجي للمرة الثانية

التقى قائد الجيش الباكستاني بوزير الخارجية الايراني اليوم للمرة الثانية وأجرى معه محادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، خلال زيارته لإيران اليوم السبت، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية اليوم، وأجرى معه محادثات.

تجدر الإشارة إلى أن عاصم منير كان قد التقى عراقجي الليلة الماضية. وخلال هذا اللقاء، الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، فضلاً عن سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

رمز الخبر 1971053
جواد ماستری فراهانی

