احتمال سماع دوي انفجار في محيط جنوب أصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء من أصفهان أن هذه الانفجارات ستجرى اليوم الثلاثاء (26 مايو 2026) اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، مؤكدة أنه لا داعي لأي قلق من قبل المواطنين الأعزاء.
أعلنت العلاقات العامة في مقر "صاحب الزمان (عج)" التابع للحرس الثوري في محافظة أصفهان عن احتمال سماع صوت انفجار متحكم به في منطقة بهارستان وما حولها.
