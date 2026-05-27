٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١١:٢٩ ص

ولايتي: مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق

قال مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية: إن مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء كتب علي أكبر ولايتي على وسائل التواصل الاجتماعي: يشهد التاريخ أن جميع الغزاة الذين قدموا برغبة في الهيمنة، من الإسكندر الأكبر إلى جنكيز خان وترامب، قد تم استيعابهم جميعًا في قلب الحضارة الإيرانية العريقة.

وأضاف: "إن الأمة هي أصالة حضارية متأصلة، وليست سلعة يمكن شراؤها أو استئجارها بأموال النفط".

وقال: إن الخط الأحمر لإيران واضح؛ هذه المرة، الأوراق والتوقيعات ليست ضمانًا. "مضيق هرمز هو الضمان الموضوعي لبقاء الاتفاق". الجغرافيا لا تكذب وهي الحكم النهائي على المعاهدة المكتوبة.

رمز الخبر 1971168
محمدرضا غفاری

