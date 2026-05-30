غریب آبادي: الكيان الصهيوني عاقب غوتيريش للهروب للهروب من المساءلة عبر الهجوم على المؤسسات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب الشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، كتب في منشور على منصة إكس: ردّ الكيان الإسرائيلي على إدراج مؤسسات تابعة له في قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، بمعاقبة الأمين العام للأمم المتحدة".



وأضاف غريب آبادي أن هذا "دليل على ذات النمط الخطير للهروب من المساءلة عبر الهجوم على المؤسسات الدولية".



وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان لم يمنع الاحتلال من مواصلة القتل والقصف وانتهاك السيادة والتهجير القسري، مؤكداً أن "العنف الجنسي في النزاعات، واستهداف المدنيين، وانتهاك وقف إطلاق النار، يجب أن تُتابع في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والمسؤولية الدولية".



ودعا إلى أن "تنتهي الحصانة التي يتمتع بها الكيان المحتل".

