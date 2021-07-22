ايران تحرز المركز الرابع ببطولة العالم للمصارعة الحرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز الميداليات الذهبية لايران كل من علي خرم دل (51 كغم) وحسن اسماعيل نجاد (71 كغم) وامير رضا معصومي (110 كغم) فيما احرز الميدالية البرونزية علي رضائي (65 كغم) وحل كل من شهداد خسروي (55 كغم) ومحمد رضا شاكري (60 كغم) في المركز الخامس.

وفاز علي خرم دل في نهائي وزن 51 كغم على الاوزبكي نودیربك جومانازاروف بنتيجة 2-0 فيما فاز حسن اسماعيل نجاد في نهائي وزن 71 كغم على الروسي احمد موسایف 3-1 كما فاز امير رضا معصومي في النزال النهائي لوزن 110 كغم على الاميركي جيمز مولن بنتيجة 10-0.

وفي وزن 65 كغم فاز علي رضائي على البلغاري دیانکو دیانکوف 10-0 في مباراة تحديد المراكز ليحصل على الميدالية البرونزية.

وتوجت الهند بالبطولة بحصولها على 147 نقطة (2 ذهبية و 2 فضية و 3 برونزية) فيما جاءت اميركا في مركز الوصافة برصيد 143 نقطة (2 ذهبية و 3 فضية) ومن ثم روسيا في المركز الثالث برصيد 140 نقطة (1 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية).

وكان الترتيب النهائي للفرق كالتالي: 1-الهند 147 نقطة 2-اميركا 143 نقطة 3-روسيا 140 نقطة 4-ايران 116 نقطة 5-كازاخستان 101 نقطة 6-جمهورية اذربيجان 89 نقطة 7-جورجيا 73 نقطة 8-اوزبكستان 70 نقطة 9-تركيا 66 نقطة 10-ارمينيا 41 نقطة.

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