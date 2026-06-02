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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٣:٣٠ م

العميد إلهامي: الدفاع الجوي ألحق بالعدو أثقل الخسائر في المعدات في تاريخ المعارك الجوية

العميد إلهامي: الدفاع الجوي ألحق بالعدو أثقل الخسائر في المعدات في تاريخ المعارك الجوية

قال قائد هيئة الدفاع الجوي المشتركة: بفضل التكتيكات الذكية تمكنت شبكة الدفاع الجوي من تحميل العدو أثقل الخسائر في المعدات في تاريخ المعارك الجوية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد العميد الطيار عليرضا الهامي أن الدفاع الجوي الإيراني، بسرعته في معالجة بيانات الرادار وغيرها من الإجراءات والمبادرات، قلب محور هذه المهام أحادية الجانب.

وأضاف: "شبكة الدفاع الجوي المتكاملة والذكية ألحقت بأعدائنا المعتدين أثقل الخسائر في المعدات بالقوة الجوية للعدو في تاريخ المعارك الجوية، وهذا النجاح في الصيد الواسع للطائرات المسيرة المتطورة للعدو في الحرب المفروضة الثالثة، يُعتبر إعادة تعريف للردع في الدفاع الجوي."

وتابع: "مقارنة قدرات الجانبين تُظهر أنه على الرغم من محاولة العدو، مستفيداً من أسطوله الجوي والطائرات المسيرة الهائل، إنهاء ساحة المعركة بالطائرات المسيرة لصالحه من خلال الحجم الكبير للنيران والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيرة MQ-9 Reaper، Hermes 900، Orbiter، Lucas، Hermes 450."

ولكن الرد الإيراني المختلف، باستخدام تكتيكات ذكية مثل التشتت، والخداع الإلكتروني، والإصابة الدقيقة، قلل بشكل كبير من تأثير هجماتهم الجوية، وأضعف ذراع العدو المسير.

/انتهى/

رمز الخبر 1971288
جواد ماستری فراهانی

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