إيجئي: لا خلاف بين المسؤولين حول عدم التراجع أمام العدو

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، نقلاً عن السلطة القضائية، أن حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي، قال خلال كلمة له أمام مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين من القطاع الخاص، موضحاً الظروف الراهنة للبلاد ومؤامرات الأعداء لزعزعة وتفكيك إيران: "في أي حرب، يظهر الجوع، وانعدام الأمن، والمصاعب الاجتماعية، والمشقات بشكل كبير؛ لكننا في حرب رمضان وفترة وقف إطلاق النار التي تلتها، لم نشهد هذه الابتلاءات في بلدنا، وهذا ناتج عن قوة وتماسك نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويقظة الشعب، وهمة المسؤولين، وكذلك مشاركة وإجراءات بعض الفاعلين في القطاع الخاص، التي كانت شبيهة بالجهاد أحياناً، في غرف التجارة والنقابات والاتحادات المختلفة".

واعتبر رئيس السلطة القضائية أن المعركة مع الاستكبار مستمرة، وقال: "العدو الصهيوني يريد زوالنا وعدمنا؛ ونحن بدورنا نسعى لاستئصال هذه الغدة السرطانية؛ لذا فإن حربنا مع الاستكبار وأذنابه ستستمر. وأود التأكيد على أن المسؤولين في مختلف المستويات مجمعون على عدم التراجع أمام العدو؛ فلا يوجد أي خلاف في هذا الشأن. الجميع متفق على أننا لا يجب أن نستسلم لتهديدات وضغوط العدو في المجالات العسكرية والاقتصادية والإعلامية. بالطبع، قد يكون هناك اختلاف في الآراء حول اتخاذ الأساليب، لكن لا شك في أصل المقاومة".

وشدد القاضي الأعلى على أهمية شكر نعمة ولاية الفقيه، وأشار إلى أن "القائد الأعلى للثورة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله)، بفضل الخبرات التي اكتسبها إلى جانب إمامنا الشهيد، وكذلك قوته الشبابية ودعمه الشعبي، هو أفضل قائد للسفينة للنظام والثورة، ونحن في ظل توجيهاته، ومع إجراء تغييرات في بعض الأساليب والنظرات والسياسات، سيكون لدينا بالتأكيد مستقبل أفضل".

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