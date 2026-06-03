حرس الحدود الإيراني يضبط شحنة من الأسلحة شمال غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح العميد جاويدان أن الشحنة ضمت 33 مسدساً حربياً إضافة إلى مخازن ذخيرة وكمية من الطلقات.

ولفت إلى أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية ومراقبة مستمرة للشريط الحدودي، حيث تمكنت قوات حرس الحدود من رصد الشحنة وتعقبها قبل ضبطها في منطقة جبلية وعرة في المرتفعات الحدودية.

وأشار إلى أن نجاح العملية جاء نتيجة الجهد الاستخباري المكثف والمتابعة الدقيقة للتحركات المشبوهة، مؤكداً أن العناصر الأمنية تمكنت من إحباط محاولة إدخال الشحنة رغم صعوبة التضاريس والظروف المناخية في المنطقة.

وأكد قائد حرس الحدود أن تهريب الأسلحة يُعد من أبرز التهديدات الأمنية في المناطق الحدودية، مشدداً على أن القوات الحدودية تواصل مراقبة الحدود على مدار الساعة، مستخدمةً الإمكانات التقنية والقدرات الاستخبارية المتاحة للتصدي لمحاولات التهريب وما من شأنه الإخلال بالأمن.

وأضاف أن قوات حرس الحدود ستواصل التعامل بحزم مع شبكات تهريب الأسلحة والعناصر التي تهدد أمن البلاد، مؤكداً أن حالة التأهب والمراقبة المستمرة أسهمت في الحفاظ على أمن واستقرار المناطق الحدودية.