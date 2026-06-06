وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقومي مساء اليوم السبت إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الايراني اسكندر مؤمني.

ومن المقرر ان يلتقي نقوي غدا الأحد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ويجي محادثات معه.