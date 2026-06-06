  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٥٧ م

وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران

وزير الداخلية الباكستاني يصل إلى طهران

وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقومي مساء اليوم السبت إلى طهران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقومي مساء اليوم السبت إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الايراني اسكندر مؤمني.

ومن المقرر ان يلتقي نقوي غدا الأحد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ويجي محادثات معه.

رمز الخبر 1971371

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات